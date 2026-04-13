Georg Fischer Aktie

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WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Frühe Investition 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie gebracht.

Am 13.04.2025 wurden Georg Fischer-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,764 Anteilen. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 10.04.2026 74,74 CHF wert, da der Schlussstand 42,38 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -25,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Georg Fischer eine Marktkapitalisierung von 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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