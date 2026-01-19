Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lohnende Georg Fischer-Investition?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr angefallen
Das Georg Fischer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,444 Georg Fischer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (53,50 CHF), wäre das Investment nun 77,26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,74 Prozent verringert.
Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 4,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|56,15
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.