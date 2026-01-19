SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Georg Fischer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,444 Georg Fischer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (53,50 CHF), wäre das Investment nun 77,26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,74 Prozent verringert.

Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 4,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at