SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: Hätte sich ein Investment in Glarner Kantonalbank vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

So viel Geld hätte ein Anleger jetzt, wenn er vor Jahren in Glarner Kantonalbank investiert hätte.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Glarner Kantonalbank-Papier bei 24,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,167 Glarner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,00 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 10.07.2026 auf 24,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent verringert.

Am Markt war Glarner Kantonalbank jüngst 324,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at