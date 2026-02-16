Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Profitable Glarner Kantonalbank-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: Hätte sich eine Glarner Kantonalbank-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Glarner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Glarner Kantonalbank-Papier letztlich bei 22,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,444 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 22,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0,44 Prozent vermehrt.
Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 305,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Glarner Kantonalbank
Analysen zu Glarner Kantonalbank
Aktien in diesem Artikel
|Glarner Kantonalbank
|24,80
|0,40%
