SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Dividende schüttet Glarner Kantonalbank an Aktionäre aus

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Glarner Kantonalbank-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Glarner Kantonalbank am 24.04.2026 eine Dividende in Höhe von 1,00 CHF beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. Somit zahlt Glarner Kantonalbank insgesamt 13,50 Mio. CHF an Aktionäre aus. Glarner Kantonalbank hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 9,09 Prozent verkleinert.

Glarner Kantonalbank-Auszahlungsrendite

Zum SIX SX-Schluss notierte der Glarner Kantonalbank-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 24,60 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Glarner Kantonalbank, demnach wird die Glarner Kantonalbank-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Glarner Kantonalbank-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Glarner Kantonalbank-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Das Glarner Kantonalbank-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,74 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,76 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Glarner Kantonalbank via SIX SX 9,33 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 30,40 Prozent mehr zugenommen als der Glarner Kantonalbank-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Glarner Kantonalbank

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,10 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,09 Prozent fallen.

Glarner Kantonalbank-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Glarner Kantonalbank beläuft sich aktuell auf 332,353 Mio. CHF. Glarner Kantonalbank weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,05 auf. Im Jahr 2025 erzielte Glarner Kantonalbank einen Umsatz von 169,000 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 1,62 CHF.

Redaktion finanzen.at