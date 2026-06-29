Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Rentable Glarner Kantonalbank-Investition? 29.06.2026 10:03:53

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Glarner Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.06.2016 wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,140 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 159,71 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 26.06.2026 auf 23,60 CHF belief. Mit einer Performance von +15,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 318,53 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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