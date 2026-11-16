SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Glarner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 4,184 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 115,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,06 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Glarner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 371,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at