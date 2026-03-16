SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 22,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,444 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 23,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 022,22 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent.

Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 310,19 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at