SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,60 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,296 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 083,33 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 05.06.2026 auf 23,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,33 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich jüngst auf 316,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at