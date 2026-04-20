Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Profitable Glarner Kantonalbank-Investition? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Glarner Kantonalbank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Glarner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Glarner Kantonalbank-Papier bei 26,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,774 Glarner Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 25,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,72 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,28 Prozent.

Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 338,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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