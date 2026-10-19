Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Investmentbeispiel
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 19.10.2016 wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glarner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 24,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 405,680 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 25,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 141,99 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,42 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Glarner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 336,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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