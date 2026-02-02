SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Glarner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Am 02.02.2021 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,70 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,670 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 740,74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Glarner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 297,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at