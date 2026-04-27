SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Glarner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Am 27.04.2021 wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,787 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 806,56 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 24.04.2026 auf 24,60 CHF belief. Mit einer Performance von -19,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 332,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at