Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glarner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Am 23.11.2025 wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Glarner Kantonalbank-Anteile 20,80 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 48,077 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 278,85 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 20.11.2026 auf 26,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,88 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Glarner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 358,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at