Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Glarner Kantonalbank-Investition im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr verdient
Am 23.11.2025 wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Glarner Kantonalbank-Anteile 20,80 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 48,077 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 278,85 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 20.11.2026 auf 26,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,88 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Glarner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 358,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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