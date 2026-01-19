SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 454,545 Glarner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 772,73 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,27 Prozent verringert.

Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 290,22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at