Glarner Kantonalbank Aktie

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WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Glarner Kantonalbank-Investition im Blick 14.09.2026 10:03:41

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glarner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 28,90 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,460 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 89,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 10,38 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 349,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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