Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

Glarner Kantonalbank-Investment im Blick 29.12.2025 10:03:51

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Glarner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,032 Glarner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 21,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,32 Prozent verringert.

Glarner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 283,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

