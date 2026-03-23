SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 24,20 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,223 Glarner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 586,78 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 20.03.2026 auf 23,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,13 Prozent eingebüßt.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 313,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at