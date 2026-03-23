Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Profitabler Glarner Kantonalbank-Einstieg?
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren bedeutet
Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 24,20 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,223 Glarner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 586,78 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 20.03.2026 auf 23,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,13 Prozent eingebüßt.
Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 313,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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