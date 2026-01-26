SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment verlieren können.

Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 25,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,876 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 21,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,95 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,05 Prozent verringert.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 288,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at