Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Lukrative Glarner Kantonalbank-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 25,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,876 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 21,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,95 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,05 Prozent verringert.
Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 288,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
