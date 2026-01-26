Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

Lukrative Glarner Kantonalbank-Investition? 26.01.2026 10:04:21

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment verlieren können.

Das Glarner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 25,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,876 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 21,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,95 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,05 Prozent verringert.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 288,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Glarner Kantonalbank

Analysen zu Glarner Kantonalbank

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Glarner Kantonalbank 23,20 0,43%

