SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.02.2016 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 817,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,550 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 128,23 CHF, da sich der Wert einer Graubuendner Kantonalbank-Aktie am 03.02.2026 auf 2 050,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,82 Prozent.
Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
