SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1 670,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,599 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (2 140,00 CHF), wäre das Investment nun 1 281,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,14 Prozent vermehrt.

Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at