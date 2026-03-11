SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.03.2025 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Graubuendner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 1 760,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,057 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,18 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 10.03.2026 auf 2 080,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18,18 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at