SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Graubuendner Kantonalbank gewesen.

Am 23.09.2025 wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 750,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,571 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 434,29 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 22.09.2026 auf 2 510,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43,43 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at