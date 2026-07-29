Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Lohnender Graubuendner Kantonalbank-Einstieg?
|
29.07.2026 10:03:44
SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Graubuendner Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 1 780,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,618 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 314,61 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 28.07.2026 auf 2 370,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 33,15 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!