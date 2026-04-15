Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Hochrechnung 15.04.2026 10:04:18

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1 760,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,682 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Aktien wären am 14.04.2026 12 784,09 CHF wert, da der Schlussstand 2 250,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 27,84 Prozent gleich.

Der Graubuendner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 1,65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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