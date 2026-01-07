SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 1 851,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,054 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Papiere wären am 06.01.2026 99,95 CHF wert, da der Schlussstand 1 850,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,05 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at