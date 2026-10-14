SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Graubuendner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 1 600,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,625 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (2 620,00 CHF), wäre die Investition nun 1 637,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,75 Prozent vermehrt.

Graubuendner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at