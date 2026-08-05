Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Lohnender Graubuendner Kantonalbank-Einstieg? 05.08.2026 10:03:52

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 650,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,061 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 2 370,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,64 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 43,64 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Graubuendner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 1,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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