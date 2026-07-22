SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 689,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,592 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 2 320,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 373,59 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,36 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Graubuendner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at