Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Lukrativer Graubuendner Kantonalbank-Einstieg? 08.07.2026 10:03:40

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 1 625,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,154 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 2 280,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 030,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,31 Prozent gesteigert.

Am Markt war Graubuendner Kantonalbank jüngst 1,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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