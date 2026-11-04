Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Performance im Blick
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Graubuendner Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 525,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,656 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie auf 2 570,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 685,25 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,52 Prozent angezogen.
Graubuendner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Graubuendner Kantonalbank
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