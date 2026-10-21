Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Lohnende Graubuendner Kantonalbank-Investition? 21.10.2026 10:03:28

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2025 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 720,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 5,814 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 116,28 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 20.10.2026 auf 2 600,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,16 Prozent vermehrt.

Der Graubuendner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 1,92 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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