SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: Hätte sich eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor einem Jahr gerechnet?

Bei einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.08.2025 wurden Groupe Minoteries SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 234,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,427 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 234,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um Prozent gesteigert.

Der Groupe Minoteries SA-Wert an der Börse wurde auf 77,14 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at