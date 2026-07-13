Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Performance unter der Lupe
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Groupe Minoteries SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 236,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert, befänden sich nun 42,373 Groupe Minoteries SA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 423,73 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 10.07.2026 auf 246,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 4,24 Prozent mehr wert.
Groupe Minoteries SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,26 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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