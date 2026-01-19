SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Groupe Minoteries SA gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Anteile betrug an diesem Tag 325,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,072 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Aktien wären am 16.01.2026 737,33 CHF wert, da der Schlussstand 240,00 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 737,33 CHF, was einer negativen Performance von 26,27 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA bezifferte sich zuletzt auf 79,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at