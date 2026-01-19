Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Groupe Minoteries SA-Anlage unter der Lupe 19.01.2026 10:04:02

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Groupe Minoteries SA gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Anteile betrug an diesem Tag 325,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,072 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Aktien wären am 16.01.2026 737,33 CHF wert, da der Schlussstand 240,00 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 737,33 CHF, was einer negativen Performance von 26,27 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA bezifferte sich zuletzt auf 79,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Groupe Minoteries SA

mehr Nachrichten