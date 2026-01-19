Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Groupe Minoteries SA-Anlage unter der Lupe
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Anteile betrug an diesem Tag 325,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,072 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Aktien wären am 16.01.2026 737,33 CHF wert, da der Schlussstand 240,00 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 737,33 CHF, was einer negativen Performance von 26,27 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA bezifferte sich zuletzt auf 79,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SA
|
10:04
|SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gewinne in Zürich: SPI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)