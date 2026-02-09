SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.02.2021 wurde das Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 336,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,976 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 714,29 CHF, da sich der Wert einer Groupe Minoteries SA-Aktie am 06.02.2026 auf 240,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,57 Prozent.

Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

