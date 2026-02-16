Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

Groupe Minoteries SA-Investment 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Groupe Minoteries SA-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 321,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hat, hat nun 31,153 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 234,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 289,72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,10 Prozent verkleinert.

Groupe Minoteries SA wurde am Markt mit 77,29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

