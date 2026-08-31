Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Lukrativer Groupe Minoteries SA-Einstieg? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 322,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,310 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,68 Prozent verringert.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 75,88 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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