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Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Hochrechnung 30.03.2026 10:03:40

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 282,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 35,461 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 156,03 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 27.03.2026 auf 230,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,44 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Groupe Minoteries SA eine Marktkapitalisierung von 75,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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