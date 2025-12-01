SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Groupe Minoteries SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 240,00 CHF. Bei einem Groupe Minoteries SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,167 Groupe Minoteries SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Groupe Minoteries SA-Papiers auf 220,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 916,67 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,33 Prozent verringert.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 72,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at