SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Groupe Minoteries SA gewesen.

Groupe Minoteries SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Groupe Minoteries SA-Aktie bei 272,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,676 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 838,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,18 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 75,25 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at