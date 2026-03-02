Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Groupe Minoteries SA-Investment im Blick
|
02.03.2026 10:16:34
SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren verloren
Groupe Minoteries SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Groupe Minoteries SA-Aktie bei 272,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,676 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 838,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,18 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 75,25 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SA
Analysen zu Groupe Minoteries SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Groupe Minoteries SA
|230,00
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.