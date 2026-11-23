Investoren, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.11.2016 wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 321,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,312 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Anteile wären am 20.11.2026 71,03 CHF wert, da der Schlussstand 228,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 28,97 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Groupe Minoteries SA belief sich jüngst auf 75,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at