SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 338,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,296 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,01 CHF, da sich der Wert einer Groupe Minoteries SA-Aktie am 26.06.2026 auf 240,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,99 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Groupe Minoteries SA eine Börsenbewertung in Höhe von 79,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at