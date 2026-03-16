SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 305,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,328 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 224,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,38 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 26,62 Prozent.

Jüngst verzeichnete Groupe Minoteries SA eine Marktkapitalisierung von 73,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at