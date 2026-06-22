Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Lohnende Groupe Minoteries SA-Anlage? 22.06.2026 10:04:20

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag bei 276,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hat, hat nun 36,232 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 244,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 840,58 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 11,59 Prozent verkleinert.

Groupe Minoteries SA war somit zuletzt am Markt 80,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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