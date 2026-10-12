SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Groupe Minoteries SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Groupe Minoteries SA-Anteile an diesem Tag 276,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,362 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 224,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,16 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,84 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 74,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at