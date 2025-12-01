Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Helvetia Aktie

Helvetia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 01.12.2025 10:04:31

SPI-Papier Helvetia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Helvetia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 01.12.2024 wurde das Helvetia-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Helvetia-Aktie 154,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,477 Helvetia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 208,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 349,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,97 Prozent vermehrt.

Helvetia wurde am Markt mit 11,02 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Helvetia Holding AGmehr Nachrichten