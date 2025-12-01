SPI-Papier Helvetia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Helvetia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 01.12.2024 wurde das Helvetia-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Helvetia-Aktie 154,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,477 Helvetia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 208,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 349,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,97 Prozent vermehrt.

Helvetia wurde am Markt mit 11,02 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at