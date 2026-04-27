Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Helvetia Baloise-Investment im Blick 27.04.2026 10:03:32

SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Helvetia Baloise eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.04.2023 wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,752 Helvetia Baloise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,98 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Anteils am 24.04.2026 auf 216,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,98 Prozent.

Der Börsenwert von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 21,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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