Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Helvetia Baloise-Investment im Blick
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 3 Jahren eingebracht
Am 27.04.2023 wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,752 Helvetia Baloise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,98 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Anteils am 24.04.2026 auf 216,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,98 Prozent.
Der Börsenwert von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 21,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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