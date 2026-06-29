Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Frühe Investition
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren abgeworfen
Helvetia Baloise-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100,40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Helvetia Baloise-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,996 Helvetia Baloise-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Helvetia Baloise-Papiers auf 209,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,17 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 20,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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