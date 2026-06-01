Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Langfristige Anlage
|
01.06.2026 10:04:06
SPI-Papier Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Helvetia Baloise-Aktie an diesem Tag bei 101,10 CHF. Bei einem Helvetia Baloise-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,912 Helvetia Baloise-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 203,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 079,13 CHF wert. Damit wäre die Investition um 100,79 Prozent gestiegen.
Helvetia Baloise wurde am Markt mit 20,13 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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